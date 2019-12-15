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Неудавшаяся месть: Бывший жених Пэрис Хилтон не пришел на ее концерт

Пэрис Хилтон не удалось отомстить своему бывшему жениху. Предупреждение охране не пропускать Криса Зилка на ее концерт оказалось лишним: коварный возлюбленный не пришел на выступление, сообщает светский обозреватель pagesix.com.

Знаменитость, достаточно успешно реализовавшаяся в роли диджея на элитных вечеринках, обескуражила поклонников своим поведением. По информации инсайдера, она предприняла меры, чтобы не пустить своего несостоявшегося жениха Криса Зилка на представление в пляжном отеле с видом на Атлантический океан в Майами-Бич. Но тот проигнорировал мероприятие. С одной стороны, 38-летняя селебрити была довольна отсутствием конфликтной ситуации, а с другой, её самолюбие было уязвлено. Это не первое разочарование в их отношениях, которое пришлось пережить известной красавице. Надежды на брак с человеком, о котором она высказывалась в восторженном тоне и собиралась даже «провести с ним всю оставшуюся жизнь», были разрушены внезапно и без объяснений со стороны «невесты». Ухаживания Зилка по всем канонам лучших мировых романов с предложением руки и сердца на вершине горы и бриллиантовым кольцом в честь помолвки настроили Хилтон на романтический лад.

Однако сюжет был прерван и свадьба отменена. По слухам, верность и преданность Криса Зилка, о которой рассказывала знаменитость, была сильно преувеличена.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 02:08

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