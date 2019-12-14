Эксперты заявили, что домашняя пыль может быть смертельно опасной для жизни и здоровья





Приблизительно 20% домашней пыли – это отмершие клетки кожи и волос, шерсть животных. Также пыль в дом можно принести с улицы на одежде и обуви. Эксперты утверждают, что вдыхая пыль происходит засорение верхних дыхательных путей и легких. Так как в пыли есть токсины и тяжелые металлы, то при вдохе можно ощутить состояние интоксикации.Такое открытие эксперты сделали во время разработки антибиотика нового поколения. Получилось выяснить, что пыль состоит из природных липопептидов, которые производятся бактериями Paenibacillus polymyxa, обитающими в почве. Подобные микроорганизмы используют агрономы в сельском хозяйстве, чтобы защитить растения и культуры от вредного влияния. На данный момент учёные пытаются создать новый антибиотик, потому что в результате эволюции патогенных организмов состоялось их привыкание к имеющимся лекарствам. Данные обстоятельства грозят возникновению панрезистентных штаммов, которые из-за устойчивости к установленным веществам могут вызвать пандемию.