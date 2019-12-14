Верка Сердючка выпустила новую песню после продолжительного перерыва
Знаменитый украинский артист Андрей Данилко, более известный широкой публике под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, выпустил в привычном для себя образе очередную песню. Примечательно, что это первая композиция от исполнителя после весьма продолжительного перерыва.
Новая композиция получила название Make It Rain Champagne, причем поет ее артист исключительно на английском языке. Стоит отметить, что Андрей Данилко выступает в образе Верки Сердючки уже более 25 лет. С момента его первого появления в костюме забавной проводницы на сцене в далеком 1993 году, он успел выпустить более десятка студийных альбомов и свыше двадцати клипов на свои песни, многие из которых неизменно становились очень популярными у отечественного слушателя.
В 2008 году Верка Сердючка представляла Украину на престижном песенном конкурсе «Евровидение» в Финляндии, а позднее Андрея Данилко удостоили звания народного артиста страны. Летом минувшего года артист объявил о прощальном туре, после которого решил отказаться от использования данного образа.
Новая композиция получила название Make It Rain Champagne, причем поет ее артист исключительно на английском языке. Стоит отметить, что Андрей Данилко выступает в образе Верки Сердючки уже более 25 лет. С момента его первого появления в костюме забавной проводницы на сцене в далеком 1993 году, он успел выпустить более десятка студийных альбомов и свыше двадцати клипов на свои песни, многие из которых неизменно становились очень популярными у отечественного слушателя.
В 2008 году Верка Сердючка представляла Украину на престижном песенном конкурсе «Евровидение» в Финляндии, а позднее Андрея Данилко удостоили звания народного артиста страны. Летом минувшего года артист объявил о прощальном туре, после которого решил отказаться от использования данного образа.