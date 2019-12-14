Верка Сердючка выпустила новую песню после продолжительного перерыва





Новая композиция получила название Make It Rain Champagne, причем поет ее артист исключительно на английском языке. Стоит отметить, что Андрей Данилко выступает в образе Верки Сердючки уже более 25 лет. С момента его первого появления в костюме забавной проводницы на сцене в далеком 1993 году, он успел выпустить более десятка студийных альбомов и свыше двадцати клипов на свои песни, многие из которых неизменно становились очень популярными у отечественного слушателя.В 2008 году Верка Сердючка представляла Украину на престижном песенном конкурсе «Евровидение» в Финляндии, а позднее Андрея Данилко удостоили звания народного артиста страны. Летом минувшего года артист объявил о прощальном туре, после которого решил отказаться от использования данного образа.