В Сети показали постер с новыми смартфонами Oppo А8 и А91
Китайская компания Oppo уже 26 декабря планирует представить широкой публике свои первые смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения 5G. Если верить рекламному плакату, появившемуся в социальной сети Weibo, в качестве эти новинок производитель представит модели А8 и А91.
В целом на новом постере не раскрывается никаких подробностей о новых смартфонах, кроме их внешности и ряда ключевых характеристик. Кроме всего прочего, на нем представлено немало моделей, которые уже поступили в продажу. И если о моделях Oppo Reno 3 и Oppo Reno 3 Pro известно немало, в том числе и о их технических характеристиках, то о грядущих новинках под названием Oppo А8 и Oppo А91 информации пока нет. Согласно представленным на плакате данным, модель Oppo А91 будет оснащен 48-мегапиксельной основной камерой, 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти. Кроме того, телефон якобы получит поддержку технологии быстрой зарядки VOOC 3.0.
Что же касается смартфона Oppo А8, то его оснастили 6,5-дюймовым дисплеем, а размер внутреннего хранилища составляет 128 гигабайт. Кроме того, устройство получило и довольно внушительную аккумуляторную батарею емкостью 4250 мАч. На данный момент это все детали, которые известны о грядущих новинках.
В целом на новом постере не раскрывается никаких подробностей о новых смартфонах, кроме их внешности и ряда ключевых характеристик. Кроме всего прочего, на нем представлено немало моделей, которые уже поступили в продажу. И если о моделях Oppo Reno 3 и Oppo Reno 3 Pro известно немало, в том числе и о их технических характеристиках, то о грядущих новинках под названием Oppo А8 и Oppo А91 информации пока нет. Согласно представленным на плакате данным, модель Oppo А91 будет оснащен 48-мегапиксельной основной камерой, 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти. Кроме того, телефон якобы получит поддержку технологии быстрой зарядки VOOC 3.0.
Что же касается смартфона Oppo А8, то его оснастили 6,5-дюймовым дисплеем, а размер внутреннего хранилища составляет 128 гигабайт. Кроме того, устройство получило и довольно внушительную аккумуляторную батарею емкостью 4250 мАч. На данный момент это все детали, которые известны о грядущих новинках.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:07