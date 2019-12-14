Любовь Толкалина назвала 5 вещей, которые нужно прекратить делать прямо сейчас

Любовь Толкалина опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в черном платье без бретелек. Знаменитость стоит одной ногой в воде, а другую немного приподняла, в руках она держит туфли на высоком каблуке. Свой образ известная актриса дополнила цепочкой и кулоном на шее. В комментарии к публикации в Instagram-аккаунте Любовь Толкалина написала, что в последние дни в ее жизни происходит множество событий, о которых она пообещала рассказать своим подписчикам. Также артистка решила назвать 5 вещей, которые нужно прекратить делать прямо сейчас.В своем списке знаменитость отметила, что не стоит пытаться угодить всем вокруг, бояться перемен в жизни, жить в прошлом, "вешать нос" и накручивать себя. В конце своей публикации Любовь Толкалина предложила фанатам начать сегодня учиться жить без этих вещей. Подписчики согласились со словами актрисы и оставили почти 10 000 лайков.