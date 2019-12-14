Людям с сахарным диабетом предложили новые рекомендации для снижения рисков





Президент Итальянского общества кардиологов Сиро Индолфи предполагает, что к 2045 году диабету 2 типа могут подвергнуться более 600 миллионов человек во всем мире. Огромное число экспериментов, проведенных с лекарствами нового класса - ингибиторами натрий-глюкозного котранспортёра 2, совершенно точно выявили, что происходит снижение смертности и числа обращений в клинику, которые связанны с работой жизненно важного органа. В исследовании поучаствовали 4744 пациента с сердечной недостаточностью из 20 стран.Кардиолог объяснил, что с помощью эксперимента оценивали способность дапаглифлозина к излечению установленной сердечной недостаточности, в том числе у пациентов без диабета. В ходе исследования было замечено снижение на 1/4 эпизодов смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или усиления болезней сердца. Кардиолог рекомендует людям с сахарным диабетом отказаться от курения, избавиться от излишнего веса, отдавать предпочтение пище растительного происхождения и орехам, избегать алкоголь, проявлять физическую активность.