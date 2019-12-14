Звезда "Дом-2" Татьяна Строкова переживает за психическое состояние Даниила Сахнова





Нормальный разговор между Даниилом и Татьяной так и не состоялся, хотя изначально парень как раз защищал свою девушку. В итоге у Сахнова произошел нервный срыв.Теперь Татьяна Строкова уверяет, что переживает за моральное и психическое состояние своего возлюбленного. И даже говорит, что ему необходимо обратиться к врачу.Ранее такого мнения придерживался и Сергей Захарьяш, но после того, как Даниил Сахнов пообещал предоставить справку о своей вменяемости, то он отказался от своих слов.На попятную пошла и Татьяна Строкова. Она стала утверждать, что с Даниилом Строковым все нормально, ведь если она вдруг начнет говорить иначе, то ее могут начать спрашивать, почему она живет с неадекватным. Тем более, что ранее Даниил Сахнов кидался кружками в окружающих, аргументируя свой поступок тем, что защищал свою любимую.