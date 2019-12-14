Магазинные «незамерзайки» оказались опасней тех, что с обочиниы





Как отмечают эксперты, омывающие жидкости на основе метилового спирта безвредны, если использовать их по назначению. А вот изопропиловые образцы могут скрывать в себе серьезную опасность. Отмечается, что все «незамерзайки» из магазинов по своей сути изготовлены именно из изопропилового спирта, который при критически низких температурах становится более вязким и недостаточно эффективно омывает стекла. А вот запрещенный метанол обладает намного более низким показателем вязкости, а потому заметно лучше справляется со своей функцией в морозную погоду. Примечательно, что омывающие жидкости с таким составом, как правило, продаются на рынке или на трассах.Проблема лишь в том, что из-за низкой культуры отдельной части населения, которая прежде пользовалась метанолом вовсе не в технических целях, в 2000 году было принято постановление главного санрвача страны, в соответствии с которым это вещество было запрещено.