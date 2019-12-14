Магазинные «незамерзайки» оказались опасней тех, что с обочиниы
Ассортимент незамерзающих жидкостей для омывателей стекол довольно широк. Однако, как выяснилось, далеко не все они являются такими же безопасными и качественными, как того хотелось бы покупателям. К примеру, как отметили специалисты, на полках магазинов представлены образцы, которые по своему составу опаснее тех, что продаются, что называется, «с обочины».
Как отмечают эксперты, омывающие жидкости на основе метилового спирта безвредны, если использовать их по назначению. А вот изопропиловые образцы могут скрывать в себе серьезную опасность. Отмечается, что все «незамерзайки» из магазинов по своей сути изготовлены именно из изопропилового спирта, который при критически низких температурах становится более вязким и недостаточно эффективно омывает стекла. А вот запрещенный метанол обладает намного более низким показателем вязкости, а потому заметно лучше справляется со своей функцией в морозную погоду. Примечательно, что омывающие жидкости с таким составом, как правило, продаются на рынке или на трассах.
Проблема лишь в том, что из-за низкой культуры отдельной части населения, которая прежде пользовалась метанолом вовсе не в технических целях, в 2000 году было принято постановление главного санрвача страны, в соответствии с которым это вещество было запрещено.
Как отмечают эксперты, омывающие жидкости на основе метилового спирта безвредны, если использовать их по назначению. А вот изопропиловые образцы могут скрывать в себе серьезную опасность. Отмечается, что все «незамерзайки» из магазинов по своей сути изготовлены именно из изопропилового спирта, который при критически низких температурах становится более вязким и недостаточно эффективно омывает стекла. А вот запрещенный метанол обладает намного более низким показателем вязкости, а потому заметно лучше справляется со своей функцией в морозную погоду. Примечательно, что омывающие жидкости с таким составом, как правило, продаются на рынке или на трассах.
Проблема лишь в том, что из-за низкой культуры отдельной части населения, которая прежде пользовалась метанолом вовсе не в технических целях, в 2000 году было принято постановление главного санрвача страны, в соответствии с которым это вещество было запрещено.
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:42