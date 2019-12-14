Африкантова-старшая рассказала о готовящихся переменах на телепроекте "Дом-2"





Татьяна Африкантова старается держать своих поклонников в курсе всех событий, происходящих на телепроекте. И хотя некоторые новости не совпадают с действительностью, подписчики Татьяны Владимировны не обращают на это особого внимания. Очередной инсайд кажется не очень правдоподобным, хотя и вполне осуществим.Новость состоит в том, что Татьяну Владимировну и остальных мам участников телестройки пригласили сняться в праздничном эфире телешоу. И Африкантова-старшая даже выложила совместное с другими мамами фото, под которым написала, что в будущем году состав участников «Дом-2» будут расширять. Вот поэтому и пригласили всех мам.На эту новость зрители отреагировали с некоторым недоверием. Многие сомневаются, что организаторы шоу заинтересованы в долгом пребывании на телепроекте большинства мам. Если только оставят некоторых представительниц старшего поколения, в том числе креативную и весёлую Татьяну Владимировну.