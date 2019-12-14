В США из-за «болезни поцелуев» скончалась 17-летняя девушка





По сообщениям зарубежных СМИ, жительница штата Флорида начала жаловаться на хроническую усталость и частую головную боль. Вскоре у девушки появились симптомы схожие с простудными заболеваниями, которые не проходили в течение 3 недель. После того, как у американки началась сильная рвота, она была госпитализирована. Медицинские работники диагностировали у 17-летней девушки инсульт, вызвавший необратимые изменения мозга. Как выяснилось, спасти американку не удалось.Специалисты отмечают, что мононуклеоз - изнурительное заболевание, но летальные исходы встречаются довольно редко. Обычно данная инфекция, которая в народе называется «болезнью поцелуев», не вызывает таких последствий, как у скончавшейся девушки. Местные врачи не прокомментировали, с чем связаны возникшие осложнения.