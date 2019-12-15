Светлана Зейналова рассказала об успешном выступлении на сцене "особенной дочери"

О дебюте на школьном концерте Саши известная ведущая передачи «Доброе утро» сообщила своим поклонникам в Instagram-аккаунте. Она не могла не поделиться с ними таким значимым событием. «Да осилит дорогу идущий!» — откликнулась одна из её подписчиц, в полной мере сумевшая оценить те усилия, которые были приложены матерью для «открытости» особенного в своем развитии ребенка. Благодаря им девочка посещает обычную московскую школу и общается со сверстниками. Инклюзивное обучение сегодня распространяется во многих странах, и цель его не изолировать таких детей, а помочь им найти свое место в мире. А для детей, находящихся рядом, это возможность понять, что милосердие и толерантность — не абстрактные понятия, а чувства, которым необходимо учиться.«Песенку о медведях» Саша спела, не растерялась, не забыла слова. Мама рассказала, что они с дочерью часто поют дуэтом, она даже пошутила по поводу заказов на выступления. Но в ее словах, по мнению фанатов, кроется глубокий смысл, ведь своими постами она вселяет надежду в сердца людей, часто уже отчаявшихся и готовых отступить перед трудностями, что можно бороться и преодолевать их. Самые простые вещи, которые ребенок выполняет по дому, та же глажка белья, это еще один шаг на жизненной дороге. Поклонники хвалят девочку и ее маму, желают успехов, радуются тому, что Саша познает этот мир, где есть маленькая сестра Вероника, Дмитрий, заменивший ей отца, и мама — главный человек в этом мире.