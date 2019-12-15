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Светлана Зейналова рассказала об успешном выступлении на сцене "особенной дочери"

Телеведущая Светлана Зейналова рассказала об успешном выступлении на сцене особенной дочери Александры. Несмотря на трудности, характерные для аутизма, девочка живет полноценной жизнью.
Светлана Зейналова рассказала об успешном выступлении на сцене "особенной дочери"

О дебюте на школьном концерте Саши известная ведущая передачи «Доброе утро» сообщила своим поклонникам в Instagram-аккаунте. Она не могла не поделиться с ними таким значимым событием. «Да осилит дорогу идущий!» — откликнулась одна из её подписчиц, в полной мере сумевшая оценить те усилия, которые были приложены матерью для «открытости» особенного в своем развитии ребенка. Благодаря им девочка посещает обычную московскую школу и общается со сверстниками. Инклюзивное обучение сегодня распространяется во многих странах, и цель его не изолировать таких детей, а помочь им найти свое место в мире. А для детей, находящихся рядом, это возможность понять, что милосердие и толерантность — не абстрактные понятия, а чувства, которым необходимо учиться.

«Песенку о медведях» Саша спела, не растерялась, не забыла слова. Мама рассказала, что они с дочерью часто поют дуэтом, она даже пошутила по поводу заказов на выступления. Но в ее словах, по мнению фанатов, кроется глубокий смысл, ведь своими постами она вселяет надежду в сердца людей, часто уже отчаявшихся и готовых отступить перед трудностями, что можно бороться и преодолевать их. Самые простые вещи, которые ребенок выполняет по дому, та же глажка белья, это еще один шаг на жизненной дороге. Поклонники хвалят девочку и ее маму, желают успехов, радуются тому, что Саша познает этот мир, где есть маленькая сестра Вероника, Дмитрий, заменивший ей отца, и мама — главный человек в этом мире.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 00:06

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