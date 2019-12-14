Медики рассказали о методах профилактики инсульта





Медицинские работники рассказали, что чаще всего инсульт диагностируют у пациентов с болезнями сердца или сосудов, а также у людей, страдающих от ожирения и диабета. Также фиксируются случаи острого нарушения мозгового кровообращения у тех, кто имеет вредные привычки, у пожилых людей и имеющих наследственную предрасположенность к данному заболеванию. Специалисты сообщили, что риск инсульта можно значительно снизить, если пересмотреть свое питание и образ жизни. Регулярные умеренные занятия спортом, употребление овощей и фруктов также помогут избежать инсульта. При этом специалисты рекомендуют как можно меньше есть солёной, жирной или с высоким содержанием углеводов пищи.При возникновении головокружений, постоянной усталости, ухудшение памяти или частых головных болей следует немедленно обратиться к врачу. Также специалисты советуют 2 раза в год проходить медицинское обследование, а при выявлении риска инсульта пройти необходимое лечение.