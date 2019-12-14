Ким Кардашьян и Канье Уэст показали четверых детей на рождественской фотографии

Недавно на личной странице в Instagram Ким Кардашьян опубликовала новое семейное фото. Фотомодель решила не делиться впечатлениями от фотосессии, когда сложно порой собрать всё семейство и заставить долго позировать, чтобы получился удачный кадр. Вполне вероятно, что в этот раз ничего подбирать и не пришлось. На снимке можно заметить, что все члены семьи чувствуют себя расслабленно, одеты в уютную домашнюю одежду и находятся в комфортных условиях. В подписи к фото Ким Кардашьян подписала, что это рождественская открытка семьи Уэст-2019.Ким Кардашьян решила потешить самолюбие своего мужа и упомянула только его фамилию как главы семьи. Комплименты звездному семейству в комментариях уже оставили актриса Алисса Милано, Таниша Томас, Хадиджа Хакк МакКрей, рэпер Снуп Догг и знаменитый американский стилист Рэйчел Зоуи. Пост собрал уже больше 7 миллионов лайков и 61 тысячу комментариев. Поклонники семьи Кардашьян-Уэст не оставили публикацию без внимания. Многие заметили, что для фотосессии члены семьи не стали облачаться в праздничные наряды, а отдали предпочтения комфорту и удобству, тем самым показывая, что Рождество - это не декорации и красивая одежда, а время для того, чтобы подумать о самых близких и любимых.