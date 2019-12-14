Лиза Триандафилиди шокирована приходом своей мамы на «Дом-2»





Алла Фефелова, мама Лизы, приняла участие в съёмках программы «Бородина против Бузовой» и по каким-то причинам решила скрыть это от своей дочери. Девушка узнала об этом, увидев сначала мамино фото на фоне декораций «Дом-2», а затем в Сети появилось видео с участием её мамы в шоу. Лиза возмутилась тем, что её маму пригласили на проект, а её не позвали.Видимо, на данный момент отношения между дочерью и её мамой далеки от идеальных. Об этом свидетельствует и тот факт, что Лиза в своём блоге намного чаще с теплотой высказывается о своём отце, чем о матери. Да и фото, на котором они изображены вместе с родительницей, у девушки нет. Был лишь один случай, когда по просьбе своих подписчиков Триандафилиди выложила мамино фото.Да и сама Алла Фефелова не размещает фотографии с дочерью уже пару лет. Последний раз, когда она выложила своё фото в компании с Лизой и ещё нескольких девушек, Триандафилиди оставила под этим постом комментарий, в котором обещала отомстить маме за этот неудачный, по её мнению, кадр.