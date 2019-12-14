Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала снимки с Арменом Джигарханяном
Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в Instagram несколько снимков, на которой она запечатлена в компании Армена Джигарханяна. В комментарии пианистка поздравила композитора Владимира Быстрякова с днем рождения.
Недавно стало известно, что Виталина Цымбалюк-Романовская рассталась с Прохором Шаляпиным. После чего пианистка была замечена в компании с разными мужчинами. Накануне знаменитость решила поздравить с днем рождения композитора Владимира Быстрякова и показала фанатам несколько фотографий с артистом. На первом фото Виталина Цымбалюк-Романовская запечатлена с именинником, а на втором она в компании Армена Джигарханяна. Для мероприятия знаменитость выбрала чёрное платье до колен. В комментарии в посту в Instagram пианистка написала: "Сегодня День Рождения у прекрасного композитора, потрясающего пианиста, невероятно обаятельного и по-настоящему мудрого человека - Владимира Юрьевича Быстрякова!"
Также Виталина Цымбалюк-Романовская пожелала имениннику крепкого здоровья и счастья. Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали композитору долгих лет жизни. Некоторые начали спрашивать, помирилась ли пианистка со своим бывшим супругом Арменом Джигарханяном, но она ответила, что снимки были сделаны еще несколько лет назад.
Недавно стало известно, что Виталина Цымбалюк-Романовская рассталась с Прохором Шаляпиным. После чего пианистка была замечена в компании с разными мужчинами. Накануне знаменитость решила поздравить с днем рождения композитора Владимира Быстрякова и показала фанатам несколько фотографий с артистом. На первом фото Виталина Цымбалюк-Романовская запечатлена с именинником, а на втором она в компании Армена Джигарханяна. Для мероприятия знаменитость выбрала чёрное платье до колен. В комментарии в посту в Instagram пианистка написала: "Сегодня День Рождения у прекрасного композитора, потрясающего пианиста, невероятно обаятельного и по-настоящему мудрого человека - Владимира Юрьевича Быстрякова!"
Также Виталина Цымбалюк-Романовская пожелала имениннику крепкого здоровья и счастья. Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали композитору долгих лет жизни. Некоторые начали спрашивать, помирилась ли пианистка со своим бывшим супругом Арменом Джигарханяном, но она ответила, что снимки были сделаны еще несколько лет назад.