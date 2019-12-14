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Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала снимки с Арменом Джигарханяном

Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в Instagram несколько снимков, на которой она запечатлена в компании Армена Джигарханяна. В комментарии пианистка поздравила композитора Владимира Быстрякова с днем рождения.
Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала снимки с Арменом Джигарханяном

Недавно стало известно, что Виталина Цымбалюк-Романовская рассталась с Прохором Шаляпиным. После чего пианистка была замечена в компании с разными мужчинами. Накануне знаменитость решила поздравить с днем рождения композитора Владимира Быстрякова и показала фанатам несколько фотографий с артистом. На первом фото Виталина Цымбалюк-Романовская запечатлена с именинником, а на втором она в компании Армена Джигарханяна. Для мероприятия знаменитость выбрала чёрное платье до колен. В комментарии в посту в Instagram пианистка написала: "Сегодня День Рождения у прекрасного композитора, потрясающего пианиста, невероятно обаятельного и по-настоящему мудрого человека - Владимира Юрьевича Быстрякова!"

Также Виталина Цымбалюк-Романовская пожелала имениннику крепкого здоровья и счастья. Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали композитору долгих лет жизни. Некоторые начали спрашивать, помирилась ли пианистка со своим бывшим супругом Арменом Джигарханяном, но она ответила, что снимки были сделаны еще несколько лет назад.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:32

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