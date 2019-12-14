Ревматолог рассказал о симптомах болезни Бехтерева





В действительности он имеет способность поразить молодых лиц возрастом 20 лет. Коварность болезни заключается в том, что отсутствие лечения на ранних стадиях вызывает необратимые повреждения костей. Болезнь Бехтерева представляет собой хроническое системное поражение тела с локализацией в крестцово-подвздошных участках, суставах позвоночника, а также паравертебральных тканях.Ключевыми симптомами появления опасности называют постоянную боль, которая возникает в ягодице либо нижней зоне поясничной области. При этом имеются тенденции к усилению на протяжении ночи, появлению чувства скованности в позвоночнике по утрам, бессоннице и хронической усталости., - отметил Антонио Марчесони.