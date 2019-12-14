Ревматолог рассказал о симптомах болезни Бехтерева
Ревматолог Антонио Марчесони сообщил о симптомах, по которым можно распознать болезнь Бехтерева. Он сообщил, что многие люди имеют множество заблуждений, считая недуг проблемой исключительно людей в преклонном возрасте.
В действительности он имеет способность поразить молодых лиц возрастом 20 лет. Коварность болезни заключается в том, что отсутствие лечения на ранних стадиях вызывает необратимые повреждения костей. Болезнь Бехтерева представляет собой хроническое системное поражение тела с локализацией в крестцово-подвздошных участках, суставах позвоночника, а также паравертебральных тканях.
Ключевыми симптомами появления опасности называют постоянную боль, которая возникает в ягодице либо нижней зоне поясничной области. При этом имеются тенденции к усилению на протяжении ночи, появлению чувства скованности в позвоночнике по утрам, бессоннице и хронической усталости.
«На сегодня имеются многочисленные лекарства, которые крайне эффективны в вопросах противостояния боли и воспалениям. Новая группа медпрепаратов уже протестирована, а также имеет положительные профили безопасности. Есть надежда на создание новых продуктов, поскольку клиническая гетерогенность данного типа заболевания крайне разнообразна, и потому важно иметь точные решения», - отметил Антонио Марчесони.
В действительности он имеет способность поразить молодых лиц возрастом 20 лет. Коварность болезни заключается в том, что отсутствие лечения на ранних стадиях вызывает необратимые повреждения костей. Болезнь Бехтерева представляет собой хроническое системное поражение тела с локализацией в крестцово-подвздошных участках, суставах позвоночника, а также паравертебральных тканях.
Ключевыми симптомами появления опасности называют постоянную боль, которая возникает в ягодице либо нижней зоне поясничной области. При этом имеются тенденции к усилению на протяжении ночи, появлению чувства скованности в позвоночнике по утрам, бессоннице и хронической усталости.
«На сегодня имеются многочисленные лекарства, которые крайне эффективны в вопросах противостояния боли и воспалениям. Новая группа медпрепаратов уже протестирована, а также имеет положительные профили безопасности. Есть надежда на создание новых продуктов, поскольку клиническая гетерогенность данного типа заболевания крайне разнообразна, и потому важно иметь точные решения», - отметил Антонио Марчесони.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:03