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Новому участнику "Дом-2" Кириллу Кондратьеву удалось удержать Алёну Рапунцель

Вновь прибывший участник "Дом-2" Кирилл Кондратьев пока смог удержать свою возлюбленную Алену Рапунцель. На данный момент девушка в отношениях именно с этим молодым человеком, хотя в ближайшее время на шоу намерен прийти некий Илья.

Новому участнику "Дом-2" Кириллу Кондратьеву удалось удержать Алёну Рапунцель

Сейчас Кирилл Кондратьев с гордостью заявляет, что Алена Рапунцель его, но секреты предстоящих эфиров раскрывать не спешит.

Однако большинство уверены, что у Кондратьева пока нет повода для особой радости, ведь он может вскоре надоесть неугомонной Алене. Ко всему все больше говорят, что похож молодой человек совсем не на Илью Яббарова, а наоборот, на Романа Макеева. А такие отношения, как известно, Алене могут и наскучить. Тем не менее, пока Алена и Кирилл создают впечатление вполне счастливых влюбленных молодых людей и все время проводят вместе друг с другом.


Единственное, что сдержать от новых опрометчивых поступков девушку могут организаторы шоу. Они вполне серьезно ей скажут, что пора угомониться, так как она тоже одна из претенденток на главный приз в "Человеке года", а это значит, что нужно вести себя подобающим образом.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:45

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