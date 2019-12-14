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Названы сухофрукты, которые помогут стать стройнее

Эксперты назвали сухофрукты, которые помогут избавиться от лишнего веса. Достаточно включить указанные продукты в рацион, чтобы стать стройнее.
Названы сухофрукты, которые помогут стать стройнее

В современном мире проблема лишнего веса набирает глобальные масштабы, поэтому люди все чаще прибегают к разнообразным диетам и физическим упражнениям. Однако не всегда удается достигнуть желаемого результата. Чтобы немного подсобить людям в похудении, эксперты назвали сухофрукты, которые помогут стать стройнее. В первую очередь следует обратить свое внимание на чернослив. Продукт содержит большое количество пектина – вещество, помогающее удалить из кишечника токсины, тяжелые металлы и радионуклиды. Кроме этого сушеный фрукт имеет большое количество полезных витаминов и микроэлементов. Также не стоит забывать о кураге. В сухофрукте содержится много кальция и железа. Первый микроэлемент укрепляет кости, а второй защищает от анемии.

Полезным продуктом при похудении также является сушеный инжир. Сухофрукт положительно влияет на щитовидную железу и имеет мощный антиоксидантный эффект. Кроме этого продукт укрепляет иммунную систему и чистит кишечник. Последним в списке сухофруктов, которые помогут стать стройнее, оказались сушеные яблоки. Фрукт богат на витамин C, пектин и железо. Также сухофрукт требует длительного пережевывания, из-за чего снижается аппетит, и человек употребляет меньше пищи. Все же при желании избавиться от лишнего веса лучше проконсультироваться со специалистом. Эксперт составит оптимальный рацион для конкретного случая с учетом пожеланий клиента. Только так можно добиться максимального эффекта при минимальных усилиях.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 21:03

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