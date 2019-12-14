АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали лучший продукт для диабетиков на Новый…
EUR 69.86 USD 62.55
Курс валют на 14.12.2019

Диета актрисы Кейт Бекинсейл основана на анализах крови

Известная актриса Кейт Бекинсейл подробно рассказала о своей уникальной диете. По словам 46-летней знаменитости, ее программу питания специально разрабатывали личный тренер Брэд Сискинл и диетолог Голье, более того, основана она на анализах крови артистки.
Диета актрисы Кейт Бекинсейл основана на анализах крови

«Кровь раскрывает о человеке все истины. Диета без анализов – это как бросать дротики, закрыв глаза. Разумеется, здесь многое зависит от самого человека, например, Кейт без каких-либо жалоб и пререканий готова работать в разработанной для нее часовой программе шесть дней в неделю» - отметил тренер. Сама актриса отмечает, что она выполняет полную программу тренировок, которая включает в себя упражнения для разных частей тела. При таких нагрузках кровь активно движется по телу, что повышает эффективность сжигания калорий. Заканчиваются тренировки растяжкой с 2-минутным кардио-интервалом.

При этом, отмечает Бекинсейл, у нее есть некоторые ограничения в питании из-за аллергии. «У меня аллергия, я всегда стараюсь избегать готовых продуктов и брать еду из дома. Никто, кроме меня самой, не сможет приготовить мне блюда с соответствующим количеством белка», - подчеркнула актриса.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый BMW 2-Series Active Tourer вывели на зимние…
Бегунья-вегетарианка без коленной чашечки поставила четыре рекорда…
В Steam бесплатно раздают оригинальную "убивалку" Draw…
Российская певица и телеведущая Анфиса Чехова опубликовала откровенный снимок в ванне с лепестками…
Прослушивание рока защитит от рака: Стало известно, какая музыка полезна для…
Лариса Гузеева: «Я не буду больше…
Уфолог считает индейцев потомками…
Xiaomi смогла обойти Apple на рынке умных часов и…
Михаил Боярский показал фото с Андреем Мироновым, сделанное за год до смерти…
В Сети показали первый в истории концепт Buick…
Эксперты из iFixit натерли сыр на Mac…
Звезда проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова подготовила тематическую вечеринку в честь дня рождения…
"Все как в лучших бразильских сериалах": Яна Рудковская анонсировала сразу 2 выпуска своего шоу "Яна…
Эксперты назвали лучший продукт для диабетиков на Новый…
«Левый глаз съехал»: Кристина Асмус «призналась» в…
Разработчики ракеты «Монолит» сообщили о готовности к…
Супруга актера Максима Дрозда получила травму, выгуливая…
Назван ТОП-10 самых популярных подержанных иномарок в России за…
Вера Брежнева похвасталась новой причёской дочери Сары и поздравила ее с…
Максима Галкина в президенты: Вадим Манукян предложил снять российскую версию «Слуги…
Вода с лимоном снижает риск сердечного…
Ксения Собчак расспросила Регину Тодоренко о получении премии ТЭФИ вместе с Ольгой…
Сергей Лазарев: "Иван Ургант обвинил меня в плагиате и показал оригинальную обложку моего нового альбома "Это…
Раскрыта польза апельсиновых косточек и кожуры для…
Даша Пынзарь выпустила свою мини-книгу о том, как заработать в…
У актёра Александра Половцева родился…
Объявлены цены Audi A6 Allroad 2020 модельного…
"Получилась особенно тёплой, нежной и очень стильной": Полина Гагарина похвасталась наряженной…
Треть россиян планирует бюджет Нового года в пределах 10 тысяч…
Сын звезды "Дом-2" Алены Рапунцель растет в антисанитарных…
Опубликованы фотографии камеры флагманского Samsung Galaxy…
Анна Седокова: "Ненавижу когда мной…
США удваивают производство ракет для вертолетов и…
Екатерина Дубакина поделилась воспоминаниями о Екатерине…
Составлен ТОП-5 автомобилей F-класса по средневзвешенной…
"Мы с семьей и лучшими друзьями будем с детьми у нас за городом": Рита Дакота рассказала о планах на Новый…
Ани Лорак отменила несколько концертов из-за…
Назван необычный признак опухоли поджелудочной…
Назван ТОП-3 внедорожников-долгожителей…
Влад Кадони удивился, когда увидел радость Ромашова после того, как Белая вытащила "черную…
Просмотреть все новости