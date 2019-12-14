Диета актрисы Кейт Бекинсейл основана на анализах крови





«Кровь раскрывает о человеке все истины. Диета без анализов – это как бросать дротики, закрыв глаза. Разумеется, здесь многое зависит от самого человека, например, Кейт без каких-либо жалоб и пререканий готова работать в разработанной для нее часовой программе шесть дней в неделю» - отметил тренер. Сама актриса отмечает, что она выполняет полную программу тренировок, которая включает в себя упражнения для разных частей тела. При таких нагрузках кровь активно движется по телу, что повышает эффективность сжигания калорий. Заканчиваются тренировки растяжкой с 2-минутным кардио-интервалом.При этом, отмечает Бекинсейл, у нее есть некоторые ограничения в питании из-за аллергии. «У меня аллергия, я всегда стараюсь избегать готовых продуктов и брать еду из дома. Никто, кроме меня самой, не сможет приготовить мне блюда с соответствующим количеством белка», - подчеркнула актриса.