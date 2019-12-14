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Бегунья-вегетарианка без коленной чашечки поставила четыре рекорда Гиннеса

Бегунья-вегетарианка Фиона Оукс доказала, что для человека нет ничего невозможного. Девушка без коленной чашечки поставила четыре рекорда Гиннеса.
Бегунья-вегетарианка без коленной чашечки поставила четыре рекорда Гиннеса

На протяжении последних шести лет Фиона Оукс не употребляет мяса. Девушка питается только растительной пищей, которая ей нравится. При этом спортсменка, несмотря на недуг в коленной чашечке, смогла побить четыре рекорда Гиннеса. В 2012 году девушка пробежала экстремальный марафон – на протяжении недели она бежала по пустыне Сахара. Во время соревнования бегунья поломала два пальца на ноге, но не сошла с дистанции. В результате ей удалось добежать до финиша, и это лишь одно с невероятных достижений спортсменки. Со слов Фионы Оукс, она всю жизнь пытается доказать окружающим, что ни образ жизни, ни проблемы со здоровьем не могут стать проблемой на пути, если человек уверен в своих силах.

Сначала коллеги и друзья относились скептически к действиям девушки. Однако после очередного рекорда люди поверили в Фиону Оукс, признав свою неправоту. Спортсменка питается в основном овощами и фруктами, которые любит. Иногда она разбавляет свой рацион злаками, и этого питания бегуньи достаточно для нормальной жизни.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:20

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