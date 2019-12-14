"Все как в лучших бразильских сериалах": Яна Рудковская анонсировала сразу 2 выпуска своего шоу "Яна супер"

Недавно Яна Рудковская сообщила фанатам, что снимает новое реалити-шоу под названием "Яна супер", главной героиней которого станем она сама. Также в телепередаче будут показаны ее близкие люди и некоторые фрагменты, касающиеся ее работы. Сегодня продюсер опубликовала видео, на котором можно увидеть Евгения Плющенко и Диму Билана. В комментарии к публикации Яна Рудковская написала, что ее преданные поклонники могут посмотреть выпуски шоу "Яна супер" на YouTube. Супруге знаменитого фигуриста не верится, что в эфир выходят сразу 2 выпуска этой передачи.Также знаменитость попросила своих подписчиков поделиться впечатлениями от просмотра шоу "Яна супер", поскольку ей очень важно их мнение. Самой Яне Рудковской проект очень нравится, поскольку действия происходят как в лучших бразильских сериалах, но только не у них в фильмах, а у продюсера в жизни.