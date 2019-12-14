"Все как в лучших бразильских сериалах": Яна Рудковская анонсировала сразу 2 выпуска своего шоу "Яна супер"
В социальной сети Instagram Яна Рудковская анонсировала сразу 2 выпуска своего нового шоу под названием "Яна супер". В комментарии продюсер заявила, что в ее передаче все как в лучших бразильских сериалах.
Недавно Яна Рудковская сообщила фанатам, что снимает новое реалити-шоу под названием "Яна супер", главной героиней которого станем она сама. Также в телепередаче будут показаны ее близкие люди и некоторые фрагменты, касающиеся ее работы. Сегодня продюсер опубликовала видео, на котором можно увидеть Евгения Плющенко и Диму Билана. В комментарии к публикации Яна Рудковская написала, что ее преданные поклонники могут посмотреть выпуски шоу "Яна супер" на YouTube. Супруге знаменитого фигуриста не верится, что в эфир выходят сразу 2 выпуска этой передачи.
Также знаменитость попросила своих подписчиков поделиться впечатлениями от просмотра шоу "Яна супер", поскольку ей очень важно их мнение. Самой Яне Рудковской проект очень нравится, поскольку действия происходят как в лучших бразильских сериалах, но только не у них в фильмах, а у продюсера в жизни.
Недавно Яна Рудковская сообщила фанатам, что снимает новое реалити-шоу под названием "Яна супер", главной героиней которого станем она сама. Также в телепередаче будут показаны ее близкие люди и некоторые фрагменты, касающиеся ее работы. Сегодня продюсер опубликовала видео, на котором можно увидеть Евгения Плющенко и Диму Билана. В комментарии к публикации Яна Рудковская написала, что ее преданные поклонники могут посмотреть выпуски шоу "Яна супер" на YouTube. Супруге знаменитого фигуриста не верится, что в эфир выходят сразу 2 выпуска этой передачи.
Также знаменитость попросила своих подписчиков поделиться впечатлениями от просмотра шоу "Яна супер", поскольку ей очень важно их мнение. Самой Яне Рудковской проект очень нравится, поскольку действия происходят как в лучших бразильских сериалах, но только не у них в фильмах, а у продюсера в жизни.