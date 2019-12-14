Эксперты назвали лучший продукт для диабетиков на Новый год





Диетические решения имеют возможность компенсировать недостаток инсулина в организме и обеспечить надежную защиту от повышения уровня сахара в крови. На новогодние праздники многие устраивают крупные застолья, однако выбор еды может иметь большее значение, чем ожидается. Многие продукты питания с высоким содержанием насыщенных жиров, свободных сахаров и соли вызывают нарушение процессов регулирования уровня сахара в крови.К счастью, имеется продукт питания, который помогает нормализовать ситуацию. Брюссельская капуста может похвастаться содержанием большого количества питательных веществ. Её употребление приносит организму ряд преимуществ, что делает её отличным выбором в качестве дополнения к блюдам на новогодние праздники.