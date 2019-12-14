Xiaomi смогла обойти Apple на рынке умных часов и фитнес-трекеров





Раньше сообщалось, что Apple лидировала в индустрии Smart Watch и фитнес-браслетов в прошлом квартале, так как признание беспроводных наушников AirPods и дальше растёт. И всё же свежие исследования компании по аналитике Canalys, сосредоточенные только на сегменте смарт-часов и фитнес-браслетов, показывает совершенно другую реальность. В этом варианте не брали во внимание категорию беспроводных наушников, лидерами которой являются Apple AirPods.Согласно данным компании Canalys, Xiaomi занимает лидирующую позицию по всему миру. Они смогли продать 12,2 млн устройств и занять 27% рынка. За год продажи выросли на 74,4%. Улучшение позиций Xiaomi можно объяснить повышенными уровнями продаж в Китае и активным расширением за рубежом. Компания Apple смогла занять вторую позицию с частью рынка 15%, при этом 60% поставок выпадает на умные часы Apple Watch Series 5. Компания Huawei смогла занять третье место, отгрузив 5,9 млн устройств и поглотив 13% рынка. Благодаря продажам в Китае годовые поставки получилось улучшить на 243%. Корпорация Fitbit заняла 8% рынка и законное четвертое место. Samsung присудили пятое место и его доля на рынке составила 6%.