Xiaomi смогла обойти Apple на рынке умных часов и фитнес-трекеров
Ведущая аналитическая компания на мировом рынке технологий Canalys смогла проанализировать рост продаж в сегменте умных часов и фитнес-трекеров и выделила очевидного лидера. Компания Xiaomi смогла обойти Apple, Huawei и Samsung.
Раньше сообщалось, что Apple лидировала в индустрии Smart Watch и фитнес-браслетов в прошлом квартале, так как признание беспроводных наушников AirPods и дальше растёт. И всё же свежие исследования компании по аналитике Canalys, сосредоточенные только на сегменте смарт-часов и фитнес-браслетов, показывает совершенно другую реальность. В этом варианте не брали во внимание категорию беспроводных наушников, лидерами которой являются Apple AirPods.
Согласно данным компании Canalys, Xiaomi занимает лидирующую позицию по всему миру. Они смогли продать 12,2 млн устройств и занять 27% рынка. За год продажи выросли на 74,4%. Улучшение позиций Xiaomi можно объяснить повышенными уровнями продаж в Китае и активным расширением за рубежом. Компания Apple смогла занять вторую позицию с частью рынка 15%, при этом 60% поставок выпадает на умные часы Apple Watch Series 5. Компания Huawei смогла занять третье место, отгрузив 5,9 млн устройств и поглотив 13% рынка. Благодаря продажам в Китае годовые поставки получилось улучшить на 243%. Корпорация Fitbit заняла 8% рынка и законное четвертое место. Samsung присудили пятое место и его доля на рынке составила 6%.
Раньше сообщалось, что Apple лидировала в индустрии Smart Watch и фитнес-браслетов в прошлом квартале, так как признание беспроводных наушников AirPods и дальше растёт. И всё же свежие исследования компании по аналитике Canalys, сосредоточенные только на сегменте смарт-часов и фитнес-браслетов, показывает совершенно другую реальность. В этом варианте не брали во внимание категорию беспроводных наушников, лидерами которой являются Apple AirPods.
Согласно данным компании Canalys, Xiaomi занимает лидирующую позицию по всему миру. Они смогли продать 12,2 млн устройств и занять 27% рынка. За год продажи выросли на 74,4%. Улучшение позиций Xiaomi можно объяснить повышенными уровнями продаж в Китае и активным расширением за рубежом. Компания Apple смогла занять вторую позицию с частью рынка 15%, при этом 60% поставок выпадает на умные часы Apple Watch Series 5. Компания Huawei смогла занять третье место, отгрузив 5,9 млн устройств и поглотив 13% рынка. Благодаря продажам в Китае годовые поставки получилось улучшить на 243%. Корпорация Fitbit заняла 8% рынка и законное четвертое место. Samsung присудили пятое место и его доля на рынке составила 6%.
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:25