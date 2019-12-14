Михаил Боярский показал фото с Андреем Мироновым, сделанное за год до смерти артиста

Как оказалось, снимок сделан в 1986 году, когда знаменитости вместе отправились в Мексику на игры Чемпионата мира по футболу. «1986 год. Поездка в Мексику на чемпионат с Ивановым и Мироновым», - гласит подпись, оставленная самим Боярским под этой публикацией.Примечательно, что во время проведения Мундиаля в 1986 году футбольная сборная СССР считалась одним из основных претендентов на победу. На групповом этапе советские спортсмены разгромили сборную Венгрии, позднее сыграли вничью с французами и обыграли сборную Канады. Однако уже на стадии 1/8 финала сборная СССР прекратила свое участие в турнире из-за досадного проигрыша сборной Бельгии в экстра тайме.