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Звезда проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова подготовила тематическую вечеринку в честь дня рождения сына

Бывшая участница скандального телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова не скрывает, что для своего сына ей абсолютно ничего не жалко. Сегодня ее Даниэль отмечает свой день рождения, и она подготовила ему настоящий незабываемый праздник.

Звезда проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова подготовила тематическую вечеринку в честь дня рождения сына

Сыну Евгении Феофилактовой исполняется уже семь лет. В его честь она решила закатить пир и устроить тематическую вечеринку. Помимо этого, Евгения отметила, что вместе со своим ребенком отправится по магазинам, где купит все, что пожелает Даниэль.

Звезда отметила, что ему будет достаточно показать пальцем на то, что он хочет, и она сразу ему это оплатит. Также запланирован и поход в ЦУМ. Ну и главный сюрприз виновника торжества будет ждать, конечно же, вечером, ведь для него устроят вечеринку.


Стилизованное торжество будет проходить в духе "Звездных войн", хотя ее сын и не очень их любит, но это лучшее, что было в агентстве праздников. Для того, чтобы устроить Даниэлю вот такой грандиозный праздник, Евгения Феофилактова на время забыла о всех своих делах и заботах.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:04

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