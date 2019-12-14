«Левый глаз съехал»: Кристина Асмус «призналась» в пластике

Ответить на критику со стороны поклонников и подписчиков в социальной сети Instagram Асмус решила шуткой, подчеркнув, что причины таких изменений во внешности заключаются в чрезмерном увлечении пластической хирургией. «Это все мои постоянные пластические операции. Никак не могу себя остановить», - пишет актриса. Впрочем, это высказывание артистки, преисполненное саркастических ноток, судя по всему, поняли не все, поэтому поклонники продолжили активно обсуждать вопрос о том, как Кристина Асмус увлеклась «переделыванием» своей внешности. Причем, объяснять общественности, что она даже не собиралась ничего в себе менять, артистке приходится довольно часто. Вот только верят ей далеко не все.Так случилось и в этот раз. Ведь некоторые подписчики Асмус всерьез восприняли ее слова как откровенное признание и принялись убеждать ее в том, что она и так очень красивая девушка, которой нет никакого смысла комплексовать по поводу своего внешнего вида.