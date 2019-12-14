Эксперты назвали пять причин опухания век
Эксперты назвали пять причин опухания век, которые являются симптомами некоторых заболеваний. Среди таких отмечены аллергия, целлюлит века, болезнь Грейвса, блефарит и непроходимость слезного канала.
Сопутствующими характерными признаками реакции на аллергены, кроме опухших век, могут быть покраснение, расплывчатость зрения, ощущение покалывании и песка в глазах, насморк, кашель и чихание, а также головные боли.
Воспалительный процесс в веках и коже вокруг глазного яблока может быть вызван глазной инфекцией ― целлюлитом века. В некоторых случаях заболевание прогрессирует в орбитальный целлюлит, ведущий к более серьезным последствиям, среди которых находится и слепота. В случае возникновения неприятных ощущений во время движений глазными яблоками, боли, усиливающейся при пальпации, гиперемии кожного покрова, тяжести в веках, приобретении склерой желтоватого оттенка необходимо обратиться к соответствующему специалисту.
Отечность вокруг глаз проявляется в случае аутоиммунного заболевания, называемого базедовой болезнью (болезнь Грейвса). Вследствие выработки щитовидной железой увеличенного количества гормонов могут появляться мешки под глазами или набухать веки.
Также эксперты отмечают, что покраснение век, отечность, зуд и жжение, сопровождаемые также повышенной утомляемостью глаз, ухудшением зрения, выделениями из глаз и склеиванием ресниц характерно для блефарита. Заболевания развивается после попадания инфекции в выводные протоки.
Отеки, воспаления, повышенная слезоточивость, появление гнойных выделений характерно при непроходимости слезного канала. Результатом несвоевременного лечения нарушения может стать появление бельма на глазах.
Сопутствующими характерными признаками реакции на аллергены, кроме опухших век, могут быть покраснение, расплывчатость зрения, ощущение покалывании и песка в глазах, насморк, кашель и чихание, а также головные боли.
Воспалительный процесс в веках и коже вокруг глазного яблока может быть вызван глазной инфекцией ― целлюлитом века. В некоторых случаях заболевание прогрессирует в орбитальный целлюлит, ведущий к более серьезным последствиям, среди которых находится и слепота. В случае возникновения неприятных ощущений во время движений глазными яблоками, боли, усиливающейся при пальпации, гиперемии кожного покрова, тяжести в веках, приобретении склерой желтоватого оттенка необходимо обратиться к соответствующему специалисту.
Отечность вокруг глаз проявляется в случае аутоиммунного заболевания, называемого базедовой болезнью (болезнь Грейвса). Вследствие выработки щитовидной железой увеличенного количества гормонов могут появляться мешки под глазами или набухать веки.
Также эксперты отмечают, что покраснение век, отечность, зуд и жжение, сопровождаемые также повышенной утомляемостью глаз, ухудшением зрения, выделениями из глаз и склеиванием ресниц характерно для блефарита. Заболевания развивается после попадания инфекции в выводные протоки.
Отеки, воспаления, повышенная слезоточивость, появление гнойных выделений характерно при непроходимости слезного канала. Результатом несвоевременного лечения нарушения может стать появление бельма на глазах.
Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 14:45