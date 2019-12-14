Эксперты назвали пять причин опухания век





Сопутствующими характерными признаками реакции на аллергены, кроме опухших век, могут быть покраснение, расплывчатость зрения, ощущение покалывании и песка в глазах, насморк, кашель и чихание, а также головные боли.Воспалительный процесс в веках и коже вокруг глазного яблока может быть вызван глазной инфекцией ― целлюлитом века. В некоторых случаях заболевание прогрессирует в орбитальный целлюлит, ведущий к более серьезным последствиям, среди которых находится и слепота. В случае возникновения неприятных ощущений во время движений глазными яблоками, боли, усиливающейся при пальпации, гиперемии кожного покрова, тяжести в веках, приобретении склерой желтоватого оттенка необходимо обратиться к соответствующему специалисту.Отечность вокруг глаз проявляется в случае аутоиммунного заболевания, называемого базедовой болезнью (болезнь Грейвса). Вследствие выработки щитовидной железой увеличенного количества гормонов могут появляться мешки под глазами или набухать веки.Также эксперты отмечают, что покраснение век, отечность, зуд и жжение, сопровождаемые также повышенной утомляемостью глаз, ухудшением зрения, выделениями из глаз и склеиванием ресниц характерно для блефарита. Заболевания развивается после попадания инфекции в выводные протоки.Отеки, воспаления, повышенная слезоточивость, появление гнойных выделений характерно при непроходимости слезного канала. Результатом несвоевременного лечения нарушения может стать появление бельма на глазах.