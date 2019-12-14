АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали лучший продукт для диабетиков на Новый…
EUR 69.86 USD 62.55
Курс валют на 14.12.2019

В Сети показали первый в истории концепт Buick Y-Job

Большинство производителей, кроме массовых серийных моделей, нередко выпускают коцептуальные версии автомобилей, которые призваны стать стендами для демонстрации технических и дизайнерских возможностей марок и показать, в каком направлении они будут развиваться в будущем. Одним из первых таких концептуальных автомобилей в истории мирового автопрома стал Buick Y-Job.
В Сети показали первый в истории концепт Buick Y-Job

В Сети опубликовали снимки редкого экземпляра Buick Y-Job, сошедшего со сборочной линии в далеком 1938 году и ставшего фактически предвестником моды на концептуальные модели. Купе с шестью креслами оказалось весьма необычным для своего времени, а потому было с восторгом воспринято не только поклонниками американской марки, но и многочисленными экспертами. Отличался автомобиль и за счет необычного дизайна – его линии стали боле плавными, а фонари были спрятаны под панелями на капоте. Примечателен и тот факт, что автомобиль 1938 года выпуска был оснащен электроприводами стекол дверей и крыши, а его двери открывались кнопкой.

Под крышкой капота Buick Y-Job установлен 5,2-литровый V-образный 8-цилиндровый «атмосферник» мощностью 141 л.с. Этот экспериментальный по своей сути автомобиль в результате обрел колоссальную популярность и ознаменовал наступление принципиально новой эпохи в автомобильной промышленности.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали лучший продукт для диабетиков на Новый…
«Левый глаз съехал»: Кристина Асмус «призналась» в…
Разработчики ракеты «Монолит» сообщили о готовности к…
Супруга актера Максима Дрозда получила травму, выгуливая…
Назван ТОП-10 самых популярных подержанных иномарок в России за…
Вера Брежнева похвасталась новой причёской дочери Сары и поздравила ее с…
Максима Галкина в президенты: Вадим Манукян предложил снять российскую версию «Слуги…
Вода с лимоном снижает риск сердечного…
Ксения Собчак расспросила Регину Тодоренко о получении премии ТЭФИ вместе с Ольгой…
Сергей Лазарев: "Иван Ургант обвинил меня в плагиате и показал оригинальную обложку моего нового альбома "Это…
Раскрыта польза апельсиновых косточек и кожуры для…
Даша Пынзарь выпустила свою мини-книгу о том, как заработать в…
У актёра Александра Половцева родился…
Объявлены цены Audi A6 Allroad 2020 модельного…
"Получилась особенно тёплой, нежной и очень стильной": Полина Гагарина похвасталась наряженной…
Треть россиян планирует бюджет Нового года в пределах 10 тысяч…
Сын звезды "Дом-2" Алены Рапунцель растет в антисанитарных…
Опубликованы фотографии камеры флагманского Samsung Galaxy…
Анна Седокова: "Ненавижу когда мной…
США удваивают производство ракет для вертолетов и…
Екатерина Дубакина поделилась воспоминаниями о Екатерине…
Составлен ТОП-5 автомобилей F-класса по средневзвешенной…
"Мы с семьей и лучшими друзьями будем с детьми у нас за городом": Рита Дакота рассказала о планах на Новый…
Ани Лорак отменила несколько концертов из-за…
Назван необычный признак опухоли поджелудочной…
Назван ТОП-3 внедорожников-долгожителей…
Влад Кадони удивился, когда увидел радость Ромашова после того, как Белая вытащила "черную…
Эксперты назвали разрушающие иммунитет 8 повседневных…
«Планета перенаселена»: Анну Седокову попросили не рожать от Яниса…
Врач рассказал, чем опасно резкие похолодания для…
«Прекрасная семья»: Фото Аллы Вербер с внуками растрогало…
Николай Цискаридзе рассказал о причинах ухода с большой…
Участник "Дом-2" Федор Стрелков открыто сравнивает Катю Скалон с Кристиной…
Ученые рассказали, как человек может впитывать энергетику…
«Устал из-за поисков партнерши»: Нумеролог оценил состояние звезды «Интернов» Ильи…
В Сети продают 2-дверный Gelandewagen с мягкой…
Дима Билан рассказал подробности скандального выступления в…
Новый камерофон Vivo тоже умеет снимать…
Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в…
Специалисты обнаружили в Антарктиде самую глубокую точку на…
Просмотреть все новости