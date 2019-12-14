В Сети показали первый в истории концепт Buick Y-Job





В Сети опубликовали снимки редкого экземпляра Buick Y-Job, сошедшего со сборочной линии в далеком 1938 году и ставшего фактически предвестником моды на концептуальные модели. Купе с шестью креслами оказалось весьма необычным для своего времени, а потому было с восторгом воспринято не только поклонниками американской марки, но и многочисленными экспертами. Отличался автомобиль и за счет необычного дизайна – его линии стали боле плавными, а фонари были спрятаны под панелями на капоте. Примечателен и тот факт, что автомобиль 1938 года выпуска был оснащен электроприводами стекол дверей и крыши, а его двери открывались кнопкой.Под крышкой капота Buick Y-Job установлен 5,2-литровый V-образный 8-цилиндровый «атмосферник» мощностью 141 л.с. Этот экспериментальный по своей сути автомобиль в результате обрел колоссальную популярность и ознаменовал наступление принципиально новой эпохи в автомобильной промышленности.