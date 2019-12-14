Эксперты из iFixit натерли сыр на Mac Pro





После выхода нового компьютера от яблочного гиганта Mac Pro сразу же получил кличку – терка, поскольку внешне очень похож на кухонный прибор. Эксперты из портала iFixit опубликовали на платформе YouTube оригинальное видео с предварительным разбором ПК. Однако внимание пользователей привлек не сам компьютер, а эксперимент, которые провели специалисты. Ведущие программы попытались натереть сыр на корпусе системного блока, но это у них не получилось, поскольку частицы продукта застревали между решетками. В итоге эксперты сделали вывод: использовать Mac Pro в качестве терки – не рационально.Стоит отметить, стоимость нового компьютера от Apple равна 6 тысячам долларов. В комплекте пользователь может купить экран за 5 тысяч долларов. Mac Pro имеет отличные технические характеристики, но дизайн системного блока вызывает ряд вопросов у пользователей Сети.