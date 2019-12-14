Вера Брежнева похвасталась новой причёской дочери Сары и поздравила ее с 10-летием

Вера Брежнева замужем за Константином Меладзе, пара воспитывает дочерей певицы Соню и Сару Киперман. Сегодня младшей девочке исполнилось 10 лет. Исполнительница показала несколько фотографий своей дочери, на которых та запечатлена с кучерявыми волосами. Снимки сделаны с разных ракурсов, и Сара всячески показывает радость от новой прически. Одета она в белую футболку с черной надписью. В комментарии к посту в Instagram Вера Брежнева просто написала: "S A R A - 10".Подписчики начали поздравлять дочь возлюбленной Константина Меладзе с днем рождения и пожелали ей удачи во всех начинаниях, здоровья, счастья и творческих успехов. Многие отметили, что Сара становится все больше похожа на Веру Брежневу. Некоторые поинтересовались, как знаменитость планирует отметить 10-летие дочери, но ответа пока не получили. Меньше чем за 30 минут публикация набрала почти 20 000 лайков.