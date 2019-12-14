Разработчики ракеты «Монолит» сообщили о готовности к госиспытаниям
Создатели ракеты «Монолит» сообщили о доведении проекта до стадии проведения госиспытаний. Самая новая высокоточная контролируемая боеголовка калибра 122 мм подготовлена к проведению тестов, о чём рассказал глава дирекции концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
«Разработка продолжается. Представлять детали ещё преждевременно. Это полностью закрытый проект. Могу сказать, что мы полностью готовы перейти к этапу госиспытаний», - сообщил он.
Боевой заряд «Монолит» выпущен группой «Техмаш» как замена для неконтролируемой ракеты С-13. В мае создание снаряда находилось на этапе согласования техтребований с Минобороны РФ. О выпуске снаряда «Монолит» рассказали осенью 2018-го. По словам Лепина, снаряд предназначен для использования боевыми вертолётами и самолетами.
«Разработка продолжается. Представлять детали ещё преждевременно. Это полностью закрытый проект. Могу сказать, что мы полностью готовы перейти к этапу госиспытаний», - сообщил он.
Боевой заряд «Монолит» выпущен группой «Техмаш» как замена для неконтролируемой ракеты С-13. В мае создание снаряда находилось на этапе согласования техтребований с Минобороны РФ. О выпуске снаряда «Монолит» рассказали осенью 2018-го. По словам Лепина, снаряд предназначен для использования боевыми вертолётами и самолетами.
Технологии / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:50