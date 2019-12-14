В Steam бесплатно раздают оригинальную "убивалку" Draw Slasher





Впервые аркада вышла в 2013 году на платформе PlayStation Vita, но в 2016 году игра перебралась и на ПК. Польская студия Mass Creation сделала подарок для всех пользователей Steam. Фирма бесплатно раздает игру всем пользователям платформы. Однако акция приурочена к Новому году и продлится только до 20 декабря, поэтому желающим получить оригинальную "убивалку" стоит поспешить, чтобы получить приятный подарок. По сюжету главный герой – ниндзя Ханзо, возвращается в родную деревню после длительного обучения боевому искусству, но, по прибытию домой, он обнаруживает, что случилось горе. Населенный пункт заполонили обезьяны-пираты зомби, которые похитили всех жителей, в том числе и семью героя. Ханзо вступает в бой, чтобы восстановить справедливость. Контроль героя осуществляется мышкой. Игроку достаточно совершать нужные удары и проходить уровни.Бесплатной раздачей создатели игры напомнили геймерам о скором релизе нового продукта от компании – Sing! Релиз игры состоится в начале следующего года, а создатели позиционируют проект, как самую захватывающую боевую систему beat-em-up.