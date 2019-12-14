Назван ТОП-10 самых популярных подержанных иномарок в России за ноябрь





Так, за отчетный месяц на российском вторичном автомобильном рынке было продано 11 000 экземпляров подержанных Ford Focus, что на 9% ниже показателей того же месяца 2018 года. В то же время, как отмечают в агентстве, довольно близко к лидеру рейтинга подобрались представители южнокорейского автопрома. К примеру, бюджетник Hyundai Solaris оказался на второй позиции рейтинга с показателем в 10 тысяч продаж, немного отстает конкурент KIA Rio с результатом в 9 тысяч проданных автомобилей. Более того, в сравнении с «Фокусом», корейские модели демонстрируют рост продаж на 14% и 12% соответственно.Далее в списке следуют два представителя японской компании Toyota. На четвертом месте расположился седан Corolla, разошедшийся в ноябре тиражом в 8700 экземпляров при 5-процентном падении продаж, а также бизнес-седан Camry, продажи которого на «вторичке» подросли на 2% и составили 7100 экземпляров.Также в ТОП-10 самых продаваемых подержанных иномарок в России вошли ультрабюджетник Renault Logan, внедорожник Chevrolet Niva, компакт Volkswagen Polo. Замыкают список Opel Astra и Skoda Octavia.