Российская певица и телеведущая Анфиса Чехова опубликовала откровенный снимок в ванне с лепестками роз

Певица рассказала своим подписчикам о пользе солевых ванн, которые она принимает по совету эндокринолога вот уже месяц, отмечая при этом улучшенное настроение и самочувствие. «Уходит лишняя жидкость из организма, активируется лимфа, что приводит к уменьшению целлюлита... ну, и, что немаловажно, английская соль - лучший антистресс и супер-бодрость» ― пишет знаменитость в своём микроблоге в Instagram.Поклонники телеведущей отреагировали на откровенный снимок Анфисы Чеховой в ванной с лепестками роз комплиментами: «Вы красотка», «Как только все успеваете, и по горам скакать, и блог вести ещё и моментально такие фотографии выкладывать практически день в день», «Мы любим Вас!!! Вы классная».Некоторые подписчики спрашивали об особенностях проведения процедуры и необходимой её частоте. Были и те, кто, усмотревши татуировку на спине певицы, заинтересовались её значением и попросили, чтобы Анфиса Чехова рассказала о сакральном значении надписи.