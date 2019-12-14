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Супруга актера Максима Дрозда получила травму, выгуливая собаку

Супруга известного российского актера Максима Дрозда получила неприятную травму ноги во время выгула собаки. Пес сбил 48-летнюю Нину Дрозд с ног, после чего женщине потребовалась помощь квалифицированных медиков.
Супруга актера Максима Дрозда получила травму, выгуливая собаку

Как оказалось позднее, сообщает телеканал «Рен-ТВ», у Нины Дрозд вывихнут надколенный сустав. Впрочем, от госпитализации супруга популярного артиста решила отказаться, поэтому муж забрал ее из клиники домой. Стоит напомнить, Максим Дрозд известен широкой публике по брутальным мужественным образам сильных духом и телом мужчин, роли которых он, как правило, изображает на экране.

Среди наиболее известных работ актера, можно назвать фильмы и сериалы «Мурка», «Тихая охота», «Литейный», «Консультант» и другие.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:42

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