Сергей Лазарев: "Иван Ургант обвинил меня в плагиате и показал оригинальную обложку моего нового альбома "Это Я"

Недавно Сергей Лазарев сообщил своим преданным поклонникам, что побывал на телепередаче "Вечерний Ургант". Певец пообщался с ведущим Иваном Ургантом и посмеялся над его шутками. Сегодня исполнитель опубликовал видео, на котором он сидит на кресле и смотрит на телеведущего. Иван Ургант говорит о том, что Сергей Лазарев настоящий профессионал своего дела, и он не может понять, почему певец занялся плагиатом. При этом ведущий достает обложку альбома "Это Я" и говорит, что это он, показывает точно такое же фото, но только со своим изображением. Сергей Лазарев начинает громко смеяться и заявляет, что готов помять обложку своего музыкального альбома.В комментарии к посту в Instagram исполнитель написал: "Иван Ургант обвинил меня в плагиате и показал оригинальную обложку моего нового альбома "Это Я", отныне, я решил заменить везде обложку на первоначальный вариант". Подписчики с юмором отнеслись к публикации артиста. Видео уже просмотрели почти 75 000 пользователей Сети.