Вода с лимоном снижает риск сердечного приступа





Немецкий профессор Дитрих Гренемейер сообщил, что лимоны, хоть и имеют кислый вкус, однако способны улучшать душевное состояние и могут нейтрализовать закисление в организме. Причиной этого может быть использования в пищу мяса, спиртных напитков и сахара, оказывающие отрицательное воздействие на кости, хрящи и кожу. Эксперт рассказал, что стакан воды с лимоном перед едой способствует восстановлению равновесия и общему укреплению организма.Стоит обратить внимание на то, что в этом цитрусе огромное количество витамина С, который улучшает самочувствие и ускоряет процесс выздоровление при острой респираторной вирусной инфекции. Он также имеет противовоспалительный эффект, что в особенности хорошо отражается на состоянии артерий. Комментируя полезность привычки пить воду с лимоном, профессор считает, что витамин С, который содержится в данных цитрусовых, может защитить стенки сосудов от повреждений, что в результате приводит к снижению риска сердечного приступа.