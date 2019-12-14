Прослушивание рока защитит от рака: Стало известно, какая музыка полезна для человека





Как отмечают специалисты, музыка обладает характерными особенностями, которые в некоторых случаях позволяют добиться выраженного целебного эффекта, а ее воздействие на мозг осуществляется путем регулярных повторов, что помогает гармонизировать ритмы работы сердца и мозга. Так, отмечают специалисты, для нормализации половой функции и избавления от импотенции поможет прослушивание композиций групп Gregorian, Enigma, Era и других исполнителей в жанре «нью эйдж». А вот для избавления от лишнего веса нужно отказаться от посещения ресторанов быстрого питания, в залах которых звучит ритмичная музыка, которая провоцирует потреблять больше еды. Есть лучше всего под легкую расслабляющую, в том числе классическую музыку.А вот роковые композиции помогают стимулировать работу иммунитета человека, поскольку активизируют участки головного мозга, отвечающие за самодиагностику и самоисцеление человеческого организма. Как выяснили британские ученые, прослушивание музыки в этом жанре снижает динамику роста раковых клеток. Одна из песен, которая была использована учеными в их эксперименте – композиция Thunderstruck знаменитой группы AC/DC.