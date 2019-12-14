Ксения Собчак расспросила Регину Тодоренко о получении премии ТЭФИ вместе с Ольгой Скабеевой
Во время интервью с Региной Тодоренко телеведущая Ксения Собчак поинтересовалась у коллеги из Украины о премии ТЭФИ, которую она получила вместе с Ольгой Скабеевой. Последняя, как известно, негативно относится к конфликту между Украиной и Россией, не скрывая свое мнение.
Во время интервью Ксения Собчак спросила у Регины Тодоренко, как она относится к тому, что получила премию ТЭФИ, тогда, как ее также дали телеведущей Ольге Скабеевой, последняя является человеком, который ежедневно "говорит в новостях про Украину, что это бандеровцы, что это враги", отметила светская львица.
Тем не менее, звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко ответила, что она не видит в этом конфликта, может получать премии как в Украине, так и в России и относится к этому совершенно спокойно.
Напомним, что Регина Тодоренко стала очередной гостьей в программе "Осторожно, Собчак", где ответила на провокационные вопросы коллеги и даже расплакалась, когда рассказывала о своей семье, родителях и дедушке из Украины, которые пока не могут приехать к знаменитости, чтобы пообщаться с ее супругом Владом Топаловым.
Во время интервью Ксения Собчак спросила у Регины Тодоренко, как она относится к тому, что получила премию ТЭФИ, тогда, как ее также дали телеведущей Ольге Скабеевой, последняя является человеком, который ежедневно "говорит в новостях про Украину, что это бандеровцы, что это враги", отметила светская львица.
Тем не менее, звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко ответила, что она не видит в этом конфликта, может получать премии как в Украине, так и в России и относится к этому совершенно спокойно.
"Это говорит о том, что люди готовы идти на контакт", - отметила супруга Влада Топалова.
Напомним, что Регина Тодоренко стала очередной гостьей в программе "Осторожно, Собчак", где ответила на провокационные вопросы коллеги и даже расплакалась, когда рассказывала о своей семье, родителях и дедушке из Украины, которые пока не могут приехать к знаменитости, чтобы пообщаться с ее супругом Владом Топаловым.