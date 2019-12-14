Лариса Гузеева: «Я не буду больше свининой-монадой»





Лариса Гузеева часто делится с поклонниками личным жизненным опытом, но очередной рассказ о прошлом звезды очень удивил зрителей развлекательной программы. Телеведущая рассказала, что в молодости она сильно злоупотребляла спиртным, что негативно сказалось на её внешности. Кроме этого у Ларисы Гузеевой были проблемы с лишним весом, а её первый супруг систематически избивал её. «Он садился на меня и был гантелей по голове, проверяя, расширились ли мои зрачки» - сделал откровенное признание звезда. Однако в один момент телеведущая решила для себя, что нужно все менять, поскольку она больше не хочет быть «жирной блондинкой и свининой-монадой».Поставив для себя цель, Лариса Гузеева стала идти к ней, несмотря ни на что. Все же звезда призналась, что похудеть ей помогли специалисты, поскольку очень сложно самой избавится от лишних килограммов, а поддерживать себя в хорошей форме – еще сложнее. Недавно звезда неделю провела в медицинском центре, где скинула три килограмма. Сейчас она старается правильно питаться, поэтому заказывает пищу только у надежных поставщиков. Телеведущая пообещала поделиться с поклонниками несколькими новыми рецептами вкусной диетической пищи.