"Получилась особенно тёплой, нежной и очень стильной": Полина Гагарина похвасталась наряженной елкой

Полина Гагарина опубликовала видео, на котором запечатлена ее младшая дочь Мия. Девочка стоит спиной к камере, она смотрит на наряженную новогоднюю елку и громко говорит: "Елочка гори". Одета Мия в клетчатое платье до колен. В комментарии к публикации в Instagram Полина Гагарина написала: "Поставили нашу красавицу. В этом году она получилась особенно тёплой, нежной и очень стильной!" Также исполнительница рассказала, что выходной у нее удался на славу, поскольку она с дочерью Мией водила хоровод вокруг елки и пела песни.Подписчики начали хвалить новогоднюю елку, установленную в доме Полины Гагариной. Многие отметили, что Мия заметно подросла, и пожелали ей быть здоровой и достигать поставленных целей. Всего за несколько десятков минут публикацию исполнительницы просмотрели более 225 000 пользователей Сети.