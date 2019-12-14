Максима Галкина в президенты: Вадим Манукян предложил снять российскую версию «Слуги народа»
Член экспертного совета по СМИ и развитию информационного общества при нижней палате российского парламента Вадим Манукян выступил с предложением снять собственную версию популярного украинского сериала «Слуга народа», главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. На его роль Манукян предлагает Максима Галкина.
По задумке известного блогера, действие фильма должно происходить в 2042 году, а главную роль учителя, ставшего впоследствии президентом страны должен сыграть российский шоумен и телеведущий Максим Шалкин. «В один прекрасный день далекого 2042 года Максим Галкин неожиданно услышал стук в двери своего замка. Незваный гость с полога объявляет телеведущему, что он из бран президентом России», - рассказал начало своей истории Манукян. Более того, по его задумке, в этот самый момент рядом с Галкиным в кровати должна находиться его знаменитая супруга, певица Алла Пугачева.
Кроме всего прочего, блогер предлагает задействовать в российской версии «Слуги народа» Николая Баскова с Филиппом Киркоровым, а также украинскую исполнительницу Верку Сердючку. «Получилась бы отличная феерия», - приводит его слова портал «Дни.ру».
По задумке известного блогера, действие фильма должно происходить в 2042 году, а главную роль учителя, ставшего впоследствии президентом страны должен сыграть российский шоумен и телеведущий Максим Шалкин. «В один прекрасный день далекого 2042 года Максим Галкин неожиданно услышал стук в двери своего замка. Незваный гость с полога объявляет телеведущему, что он из бран президентом России», - рассказал начало своей истории Манукян. Более того, по его задумке, в этот самый момент рядом с Галкиным в кровати должна находиться его знаменитая супруга, певица Алла Пугачева.
Кроме всего прочего, блогер предлагает задействовать в российской версии «Слуги народа» Николая Баскова с Филиппом Киркоровым, а также украинскую исполнительницу Верку Сердючку. «Получилась бы отличная феерия», - приводит его слова портал «Дни.ру».