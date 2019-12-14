У актёра Александра Половцева родился внук





Недавно в семье Александра Половцева произошло пополнение в семействе. У старшего сына Половцева — 28-летнего Степана — родился первенец. Знакомые актёра поделились информацией, что родители дали необычное имя ребёнку и назвали его Эриком. Отец малыша счастлив и старается побольше уделять ему внимания. Информация о беременности жены Степана Половцева Дарьи не разглашалась до последнего. Пара не стала афишировать радостное событие, чтобы не было лишней заинтересованности СМИ. На данный момент молодые родители радуются рождению ребёнка и получают поздравления.Стоит сказать, что актёр Александр Половцев также недавно стал отцом. На свет появились его дети от третей супруги Эсаны Муратовой. Половцев-старший, как и его сын, предпочёл скрывать рождение детей. Он заявил, что после рождения сына многие стали нелестно отзываться, и он решил, что о рождении дочери должны узнать только самые близкие друзья. О присутствии на родах он заявил, что не понимает, зачем мужчинам это нужно. Также Половцев добавил, что позднее отцовство сильно отличается от того, что было в молодости. Однако актёр старается не отставать и радуется каждому дню.