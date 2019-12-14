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Треть россиян планирует бюджет Нового года в пределах 10 тысяч рублей

Исследование микрофинансовой онлайн-организации MoneyMan показало, что третья часть россиян планирует бюджет Нового года в пределах 10 тысяч рублей. От 5 до 25 тысяч рублей намерены потратить жители России на предстоящие праздничные дни.
Треть россиян планирует бюджет Нового года в пределах 10 тысяч рублей

Эти суммы включают не только расходы на продукты питания, необходимые для новогоднего застолья, различные украшения для жилища, но и подарки родным и близким. В пять тысяч рублей оценивают предполагаемые расходы 9% опрошенных, на один процент больше тех, кто имеет возможность рассчитывать на максимальную сумму выше 25 тысяч.

Основная же часть совершеннолетних граждан РФ, а это около 33% участников опроса, назвала доступными 10 тысяч рублей, как было уже сказано. На 5% меньше россиян, оценивших свои расходы в 15 тысяч, 10% — в 20 тысяч рублей. Необходимо отметить, что около 3% не включили в статью декабрьских расходов средства, предназначенные для празднования Нового года.

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Общество
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 11:32

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