Объявлены цены Audi A6 Allroad 2020 модельного года





Кроме двух основных комплектаций «Престиж» и «Премиум», новинка также выйдет в специальном издании 20th Anniversary Edition, представленные в рамках которого экземпляры должны отдать дань уважения многолетней истории А6. При этом, все без исключения автомобили в базовой комплектации будут оснащаться превмоподвеской и шестью режимами вождения, тонко настроенными инженерами Audi для различных условий эксплуатации.Новое поколение Audi A6 Allroad получило агрессивный внешний вид с массивной радиаторной решеткой, которая при этом весьма органично сочетается с обновленной головной оптикой. Дополняют внешность новинки 20-дюймовые колесные диски с рейлингами, покрытыми хромом. Салон модели отделан с применением темных тонов и вставок из орехового дерева. Здесь же предусмотрен обогрев сидений и руля, новая мультимедийная система и 4-зонная система климат-контроля.Осназается Audi A6 Allroad 3,0-литровым V6 серии TFSI, мощность которого составляет 335 лошадиных сил. Силовая установка работает в паре с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией с системой двойного сцепления и фирменным полным приводом Audi Quattro.