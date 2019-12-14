Сын звезды "Дом-2" Алены Рапунцель растет в антисанитарных условиях





То, что Алена Рапунцель не совсем хорошая мать, заметили давно все. Иногда звезда "Дом-2" гуляет до самого утра, а также спит до обеда. Помимо этого, Алена занимается тем, что налаживает личную жизнь. В это время с сыном Алены сидит ее мама Татьяна Владимировна. Ко всему зрители заметили, что Алена Рапунцель совсем не уделяет своему ребенку время, а иногда его даже игнорирует.Многие уверены, что у Татьяны Владимировны уже нет сил постоянно убирать в вип-доме и она просто не успевает ухаживать за маленьким Богданом. Саму Алену скорее всего не очень волнует, в каких условиях растет ее ребенок, и поэтому тот факт, что в доме царит настоящий "бардак", никак ее не беспокоит.Пользователи Сети отметили, что у Алены Рапунцель и раньше дома был часто беспорядок, поэтому нет ничего удивительного.