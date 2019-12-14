Опубликованы фотографии камеры флагманского Samsung Galaxy S11+
В Сети опубликована первая фотография камеры флагманского мобильного смартфона Samsung Galaxy S11+. Показан лишь один перископный модуль гаджета, но инсайдер пообещал предоставить больше информации в скором будущем.
Пользователи Сети смогли оценить новую камеру флагманского мобильного телефона от компании Samsung. Известный инсайдер Ice Universe опубликовал первые фото перископной камеры одного из модулей смартфона Samsung Galaxy S11+. Уже сейчас можно утверждать, что ранние рендеры флагманского мобильного устройства от корейского бренда не совсем соответствуют истине. Со слов инсайдера, телефон Samsung Galaxy S11+ будет иметь несколько камер, которые эргономично расположатся на устройстве. В данный момент показан лишь модуль с оптическим зумом. Всего на устройстве предусмотрено пять камер.
Согласно предварительной информации, официальный анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy S11+ произойдет 18 февраля 2020 года. Первыми новинку увидят жители и гости Сан-Франциско.
Пользователи Сети смогли оценить новую камеру флагманского мобильного телефона от компании Samsung. Известный инсайдер Ice Universe опубликовал первые фото перископной камеры одного из модулей смартфона Samsung Galaxy S11+. Уже сейчас можно утверждать, что ранние рендеры флагманского мобильного устройства от корейского бренда не совсем соответствуют истине. Со слов инсайдера, телефон Samsung Galaxy S11+ будет иметь несколько камер, которые эргономично расположатся на устройстве. В данный момент показан лишь модуль с оптическим зумом. Всего на устройстве предусмотрено пять камер.
Согласно предварительной информации, официальный анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy S11+ произойдет 18 февраля 2020 года. Первыми новинку увидят жители и гости Сан-Франциско.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:19