Анна Седокова: "Ненавижу когда мной манипулируют"

Анна Седокова рассказала, что к ней обратились ее подруги с просьбой поддержать одну из матерей, у которой хотят отобрать детей. Певица ответила, что пока не разберется в ситуации, никого поддерживать не будет, поскольку можно допустить эмоциональную ошибку. Анна Седокова спросила у знакомых, точно ли хороший человек эта девушка, те ответили положительно. И тогда знаменитость поделилась собственным опытом и рассказала, как можно помочь этой женщине. А уже на следующий день певице написали сообщение, чтобы она посмотрела видео о том, как на самом деле эта девушка обращалась с детьми и почему их хотят забрать.Анна Седокова возмутилась, что ее хотят обмануть, и отметила, что ненавидит, когда ею манипулируют. Также исполнительница огорчена тем, что у подобных историй есть одна проигравшая сторона и это дети. В конце своей публикации она отметила, что лучше бы взрослым хватило мудрости и любви к своим детям, чтобы сесть за стол переговоров и без посторонних договориться и решить все мирно, поскольку это именно та ситуация, в которой плохой мир, лучше хорошей войны.