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Анна Седокова: "Ненавижу когда мной манипулируют"

Анна Седокова опубликовала на странице в Instagram фотографию, с большим количеством резиновых уточек для ванной. В комментарии исполнительница рассказала несколько историй о матерях, у которых отбирают детей, и отметила, что ненавидит, когда ею манипулируют.
Анна Седокова: "Ненавижу когда мной манипулируют"

Анна Седокова рассказала, что к ней обратились ее подруги с просьбой поддержать одну из матерей, у которой хотят отобрать детей. Певица ответила, что пока не разберется в ситуации, никого поддерживать не будет, поскольку можно допустить эмоциональную ошибку. Анна Седокова спросила у знакомых, точно ли хороший человек эта девушка, те ответили положительно. И тогда знаменитость поделилась собственным опытом и рассказала, как можно помочь этой женщине. А уже на следующий день певице написали сообщение, чтобы она посмотрела видео о том, как на самом деле эта девушка обращалась с детьми и почему их хотят забрать.

Анна Седокова возмутилась, что ее хотят обмануть, и отметила, что ненавидит, когда ею манипулируют. Также исполнительница огорчена тем, что у подобных историй есть одна проигравшая сторона и это дети. В конце своей публикации она отметила, что лучше бы взрослым хватило мудрости и любви к своим детям, чтобы сесть за стол переговоров и без посторонних договориться и решить все мирно, поскольку это именно та ситуация, в которой плохой мир, лучше хорошей войны.

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#ктовиноват Вчера мне написали две подруги. Помоги, поддержи. У матери забирают детей. Я ответила, что пока не разберусь, никого поддерживать не буду. Это сложнейшая из тем, в которой очень просто допустить эмоциональную ошибку. Спросила у подруг, точно ли хороший человек эта девушка. Да, да - ответили они. Знаем ее, она постоянно с детьми на фото. Я посмотрела. Милая девушка. Кадры с отбором детей были жуткими. Я запостила сториз. Рассказала одной из подруг о своём опыте и как помочь. Потом прочла Директ вечером. Девушка подписчица написала - зайдите, посмотрите, как мама общается с ребёнком, видео есть в интернете. Я зашла, посмотрела и картина дополнилась красками. Не буду его постить, сами захотите, посмотрите. Когда взрослые делят детей- знают все, как было и как есть только эти двое, но раз уж вы впутали меня в эту историю, а я впутала сюда всех моих подписчиков, то выскажу своё мнение. За почти год моей сложной ситуации я поняла, я надеющаяся на поддержку в каждом, попала в жуткие жернова. Чтобы вы понимали, даже среди фондов, которые помогают мамам в сложный период, существует гигантская вражда и огромное количество аферистов. Они встречаются с мамочками в отчаянии, выслушивают как они плачут , а потом забирают у них все деньги которые есть. А однажды, ко мне на презентации детского питания, подошла мама и рассказала, что в суд на неё с тремя детьми подал бывший муж и обязал ее выплатить 300 тыс алиментов и она не может выехать уже несколько лет отдохнуть с детьми. Ну что? Вы уже все бросились осуждать мужа? А я понятия не имею, какая у них история и судить не берусь. Чужая жизнь - потёмки. Во всех таких историях есть одна проигравшая сторона - дети. Истории я удалила свои. Ненавижу, когда мной манипулируют. Я все так же желаю громкого и справедливого судебного процесса, который сейчас будет именно таким , ведь за ним сейчас следят миллионы людей. А лучше бы взрослым хватило мудрости и любви к своим детям, сесть за стол переговоров и без нас миллионов договориться, решить все мирно. Ведь это имена та ситуация, в которой плохой мир лучше хорошей войны 💔

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:11

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