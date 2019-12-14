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США удваивают производство ракет для вертолетов и дронов

США заключили новый оборонный контракт с компанией Lockheed Martin, который предусматривает увеличение арсенала вооруженных сил. Пентагон удвоил производство ракет для вертолётов и дронов.

В контракте предусмотрено увеличение изготовление снарядов класса «воздух-земля» JAGM. Данные ракеты используется на вертолетах AH-64E, а также на беспилотных боевых машинах. Согласно договору, каждый месяц компания будет производить 100 ракет, что вдвое больше, чем раньше. Контракт действителен вплоть до 30 марта 2020 года. Таким образом США планирует в кротчайшие сроки увеличить снабжение своих войск ракетами, но причина такого решения не разглашается. Стоит отметить, изменение условия производства повлекло за собой дополнительные затраты в размере 15,5 миллиона долларов.

JAGM - модернизированная управляемая ракета, построенная на базе AGM-114R Hellfire II, которая стоит на вооружении армии Вашингтона с 1985 года. Данный снаряд основной в воздушных военных силах США. Кроме этого, эксперты обнаружили, что последнее время Штаты значительно увеличили производство вооружения и наращивают боевую мощь.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:02

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