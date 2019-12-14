Екатерина Дубакина поделилась воспоминаниями о Екатерине Дуровой





Актриса Екатерина Дубакина считает, что у звезды Театра на Малой Бронной «была юная, даже детская душа». У неё был сильный материнский инстинкт, который выражался в поддержке коллег. Екатерина Дурова умела находить общий язык с молодыми и старалась их поддержать. По словам Дубакиной, у актрисы были трепетные чувства к отцу Льву Константиновичу Дурову. За их общением было приятно наблюдать. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» считает, что актриса была светлым лучом Театра на Малой Бронной, в котором играла в течение 30 лет. Самыми известными работами Екатерины Дуровой в кино считаются картины «Школьный вальс», «Юрьев день» и «Фантазии Фарятьева».Что касается материнского потенциала, то тут ей было как его реализовать и в прямом, и в переносном смысле. Актриса была замужем два раза. С первым супругом Сергеем Насибовым она повстречалась во время студенчества и родила дочь Катю. Однако брак дал трещину, когда Насибов решил уйти к артистке Наталье Гундаревой. Вторым избранником стал коллега Владимир Ершов. В браке с ним на свет появился сын Иван. Оба ребенка Екатерины Дуровой выбрали профессии, не связанные с творчеством.